Endlich fix: Harald Juhnke wird mit Platz in Berlin geehrt

Platz in der Nähe der Kudamm–Bühnen

Im Stadtteil Charlottenburg, nahe der Kudamm–Bühnen, wird ab sofort an Harald Juhnke erinnert, wie das Bezirksamt Charlottenburg–Wilmersdorf mitteilte. Mit der Neubenennung des Platzes an der Kreuzung Kurfürstendamm, Grolmanstrasse und Uhlandstrasse werde dessen künstlerisches Lebenswerk und seine enge Verbundenheit mit der Stadt in einem «sichtbaren Zeichen» gewürdigt, wird Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner (CDU), zitiert. «Harald Juhnke war einer der grössten Entertainer Deutschlands und feierte als Schauspieler, Sänger und Showmaster viele Erfolge. Mit seinen Auftritten an den Kudamm–Bühnen begeisterte er die Berlinerinnen und Berliner.»