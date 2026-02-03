Endlich geht es mit dem neuen Film von Nancy Meyers weiter voran

Rückkehr wird mit grosser Spannung erwartet

Es gab immer wieder Spekulationen und Gerüchte über einen neuen Film von Nancy Meyers. Als das Projekt noch bei Netflix geplant war, nahm sie sogar selbst auf Instagram Stellung und schrieb: «Der Film handelt von einer Gruppe von Menschen, die einen Film drehen, und von der Magie dessen, was wir tun». Ob es bei dem neu angekündigten Projekt ebenfalls um das Filmemachen geht, ist nicht bekannt.