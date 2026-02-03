Endlich geht es mit dem neuen Film von Nancy Meyers weiter voran

Nach mehr als einem Jahrzehnt kehrt Nancy Meyers (76) zurück auf den Regiestuhl. Warner Bros. bestätigte gegenüber "Entertainment Weekly", dass ihr neues Projekt, derzeit noch ohne Titel, im Dezember 2027 in die Kinos kommen soll. Wie schon bei ihren früheren Filmen wird Meyers schreiben, produzieren und auch die Regie führen.
Cast steht noch nicht final fest
Das Ensemble steht derzeit noch nicht endgültig fest. Berichten zufolge sollen Penélope Cruz und Owen Wilson dabei sein. Jude Law, Kieran Culkin und Emma Mackey sollen in finalen Verhandlungen stehen, wurden aber bisher noch nicht offiziell bestätigt.
Die Liste weist Schauspieler auf, mit denen Meyers schon zuvor zusammenarbeitete. Eine der ersten Rollen von Kieran Culkin war 1991 im Film «Vater der Braut», bei dem Meyers am Drehbuch beteiligt war. Jude Law spielte im Weihnachtsklassiker «Liebe braucht keine Ferien», bei dem Meyers Drehbuch und Regie übernahm, eine der Hauptrollen.
Handlung noch geheim
Konkrete Details zur Story des neuen Films sind bisher nicht veröffentlicht. Meyers ist vor allem für ihre Arbeit im Genre der romantischen Komödie bekannt. Zu ihren bekanntesten Filmen in diesem Bereich gehören zum Beispiel «Was das Herz begehrt» oder «Wenn Liebe so einfach wäre».
In allen bisherigen Projekten zeichnete sie sich durch eine Mischung aus Charme, Humor und stilvoll inszenierten Kulissen aus – häufig mit luxuriösen Häusern und markanten Küchen als optischem Highlight.
Ursprünglich war angeblich ein anderes Projekt bei Netflix geplant, das jedoch aufgrund von Budgetstreitigkeiten und kreativen Differenzen gestoppt worden sein soll. Warner Bros. übernimmt nun die Produktion, wodurch der Film ein Debüt auf der grossen Leinwand bekommt. Branchenexperten sehen dies als strategische Entscheidung: Der Weihnachtstermin verspricht sowohl kommerziellen Erfolg als auch Aufmerksamkeit in der Awards–Saison.
Rückkehr wird mit grosser Spannung erwartet
Es gab immer wieder Spekulationen und Gerüchte über einen neuen Film von Nancy Meyers. Als das Projekt noch bei Netflix geplant war, nahm sie sogar selbst auf Instagram Stellung und schrieb: «Der Film handelt von einer Gruppe von Menschen, die einen Film drehen, und von der Magie dessen, was wir tun». Ob es bei dem neu angekündigten Projekt ebenfalls um das Filmemachen geht, ist nicht bekannt.
Der letzte Kinofilm von Meyers war «Man lernt nie aus» mit Robert De Niro und Anne Hathaway aus dem Jahr 2015. Die Dreharbeiten zu ihrem neuen Projekt sollen noch in diesem Jahr beginnen.