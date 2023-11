Endlich! Patrick Dempsey ist «Sexiest Man Alive 2023»

Was ging ihm also durch den Kopf, als er die Nachricht erfuhr? «Ich war völlig schockiert und musste dann lachen: Das ist doch ein Witz, oder? Ich war schon immer die Brautjungfer», erinnert er sich lachend und spielt damit wohl auch auf seine Romcom–Hits wie «Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen» (2002), «Verliebt in die Braut» (2008) oder «Bridget Jones' Baby» (2016). «Ich hatte das völlig vergessen und nie daran gedacht, in diese Position zu kommen. Meinem Ego geht es also gut», fügt er hinzu.