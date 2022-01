Endlich Urlaub! Tipps für reisende Sparfüchse

Premium günstig wie lange nicht

Premium-Flugtickets in der Economy Class waren lange nicht so günstig wie im Moment: Kosteten sie 2019 noch fast fünfmal so viel (471 Prozent) wie ein reguläres Economy-Ticket, sind es 2021 nur noch 269 Prozent, also etwas mehr als das 2,5-fache. Wer schon immer mal exklusiv fliegen wollte, hat 2022 die erschwinglichsten Chancen dazu.