Endlich wieder Bundesliga: Die neuen Gesichter der TV-Übertragungen

Sie moderierte von 2019 bis 2021 bei RTL bereits die UEFA–Europa–League–Spiele. In der Bundesliga ist sie jetzt im Wechsel mit Florian König (57) und Anna Kraft (39) verantwortlich. Letztere wird für die Übertragung auf dem Schwesternsender Nitro zuständig sein. Sie kommt ursprünglich aus der Leichtathletik, wo sie mehrfache deutsche Meisterin war. 2010 startete sie bei RTL, wechselte dann zu Sky, bevor sie von 2015 bis 2019 für die ZDF–Sportreportage arbeitete. Nach Stationen bei Eurosport und Amazon kommentiert sie seit Juli 2021 die UEFA Europa League und Europa Conference League bei Nitro. Florian König hat als Dritter im Bunde seit 1994 bereits verschiedene Sportsendungen für RTL moderiert.