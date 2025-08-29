Endlich wieder Hamburg-Derby: Diese Stars sind HSV- oder St.-Pauli-Fan

Axel Prahl (65) ermittelt im «Tatort» aus Münster, seine Figur Frank Thiel ist glühender Anhänger von St. Pauli. Auch in der Realität schlägt sein Herz für den Verein, wenn auch nicht ganz so fanatisch wie das des «Tatort»–Ermittlers: «Ich sehe mich als grossen Sympathisanten, weniger als Hardcore–Fan. Ich schaue nicht jedes Spiel, aber wenn es um die Existenz geht, fiebere ich mit», verriet er 2015. Damals drohte dem Klub der Abstieg, doch nicht aus der ersten, sondern gar aus der zweiten Liga. Am Ende rettete man sich auf Platz 15 und freut sich nun zehn Jahre später auf das Derby gegen den HSV – in Liga eins.