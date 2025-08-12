Endspurt! Auf diesen Festivals kann noch gefeiert werden

Reeperbahn Festival (17. bis 20. September)

Das 20. Reeperbahn Festival findet vom 17. bis 20. September in Hamburg statt und setzt vor allem auf neue Talente in der Musikbranche und deren Förderung. In zahlreichen Locations können Besucher mit Festivaltickets für das öffentliche und umfangreiche Programm Konzerte besuchen. Seit 2006 hat sich das Reeperbahn Festival zu einem der wichtigsten Treffpunkte für die Musikwelt entwickelt, für Journalisten und Fachbesucher gibt es deshalb zudem Konferenztickets, die unter anderem Zugang zu Sessions, Networking–Treffen und Showcases bieten.