«Enge Verbindung»: Prinz William besucht Londoner Rettungsdienst

Einmal mehr würdigt Prinz William (43) die Arbeit von Personen, die sich für andere Menschen einsetzen. Im Rahmen des 60. Geburtstages des London Ambulance Service hat William am 17. Oktober das Hauptquartier des Rettungsdienstes besucht.
Prinz William hat «enge Verbindung zu Notfallhelfern»
Der Sohn von König Charles III. (76) liess sich vor Ort von den Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten – und bekam eine Tour durch die Einrichtung. Unter anderem wurde er darüber unterrichtet, wie der Rettungsdienst sich um die mentale Gesundheit der Helferinnen und Helfer kümmert. Zudem wurde er Zeuge einer Demonstration, bei der Sanitäter einen Einsatz rund um einen Patienten mit Herzstillstand simulierten.
«Wir haben uns sehr gefreut, Seine Königliche Hoheit willkommen zu heissen und ihn unseren unglaublichen Crews vorzustellen, die für die Londoner in Zeiten der grössten Not da sind», sagte Chefsanitäterin Pauline Cranmer. William, der in der Vergangenheit unter anderem als Rettungshubschrauber–Pilot tätig war, besitze eine «enge Verbindung zu Notfallhelfern».
Eine Video von dem Besuch wurde vom Palast auf dem Instagram–Account von Prinz William und seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (43), veröffentlicht. Der London Ambulance Service sei der grösste seiner Art im Vereinigten Königreich, heisst es dazu in dem Beitrag. Es sei «ein Privileg, hinter die Kulissen zu blicken und ihre wichtige Arbeit aus nächster Nähe zu sehen».
Prinz William und Prinzessin Kate waren erst vor wenigen Tagen nach Nordirland gereist. Nahe der Stadt Cookstown hatte das Paar unter anderem eine Ausbildungsstätte für Feuerwehrleute besucht. Auch dort erhielten die beiden eine ausführliche Tour und sahen sich Trainingsszenarien an. Beide nahmen laut britischer Berichte an Seilwurfübungen teil.