Enge Verbundenheit: Paul Walkers Tochter Meadow gratuliert Vin Diesel

Meadow Walker: «Ich liebe dich so sehr»

«Alles Gute zum Geburtstag, Vin Diesel», schrieb Walker in einer Instagram–Story am 18. Juli, und fügte hinzu: «Ich liebe dich so sehr.» Dazu teilte sie ein Bild, das sie mit Diesel bei der Premiere des zehnten «Fast & Furious»–Teils im vergangenen Jahr in Rom zeigt. Walker spielte auch eine kleine Rolle in «Fast & Furious 10».