Engelbert könnte ältester Musiker auf Glastonbury Festival werden

Engelbert feierte besonders in Deutschland Erfolge

In den 80er Jahren feierte er besonders in Deutschland Erfolge. Das Album «Träumen mit Engelbert» erreichte Platz eins der deutschen Charts, die beiden nachfolgenden Alben schafften es in die Top 5. Er arbeitete mit verschiedensten Produzenten zusammen, darunter auch Leslie Mandoki (71), Ralph Siegel (78) und Dieter Bohlen (70). 2012 ging er für Grossbritannien beim Eurovision Song Contest an den Start und erreichte den vorletzten Platz. Sein letztes Album, «The Man I Want to Be», erschien 2017.