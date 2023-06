Enrique Iglesias, Ricky Martin und Pitbull gehen als Trio auf Tour

Demnach startet das Trio am 14. Oktober in Washington, D.C. und tritt anschliessend unter anderem in New York, Miami, Las Vegas, Los Angeles und zu guter Letzt am 10. Dezember in Vancouver, Kanada, auf. «Es ist eine wahre Ehre, mit Enrique und Ricky auf Tour zu gehen, zwei Musikikonen, die globale Musikbarrieren für unsere Kultur durchbrochen und Türen für jemanden wie mich geöffnet haben», freut sich Pitbull.