Enrique Iglesias teilt ein seltenes Foto seiner vier Kinder

Das herzerwärmende Foto zeigt die vier Kinder eng beieinander in die Kamera lächelnd, wie sie auf einem Boot auf glitzernd blauem Meerwasser entspannen. Die älteste Tochter trägt einen Leoprint–Badeanzug. Ihr Zwillingsbruder schmiegt sich unter ihr an die jüngere Schwester, die das wenige Monate alte Baby der Familie im Arm hält. Anna Kurnikowa veröffentlichte im vergangenen Dezember zwar ein Bild des Neuankömmlings, verriet dazu aber lediglich das Geburtsdatum vom 17. Dezember 2025 und schrieb dazu «Mein Sonnenschein».