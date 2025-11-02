Entdecker von Howard Carpendale: Dieter Weidenfeld ist gestorben

Mehr als 30 Jahre lang betreute er Howard Carpendale

Später wechselte Weidenfeld als Chef zur Plattenfirma EMI Electrola. Dort verhalf er dem damals noch unbekannten Howard Carpendale zum ersten Plattenvertrag. Er betreute den Sänger mehr als 30 Jahre lang, schrieb für ihn auch Liedtexte und verantwortete als Musikproduzent mehrere dessen goldener Schallplatten. Neben seiner Tätigkeit als Manager für verschiedene Künstler inszenierte Weidenfeld als Regisseur auch Konzerte. Für sein Lebenswerk erhielt er 2017 den LEA Award des Verbands für Konzertwirtschaft, den ihm Matthias Reim in Frankfurt am Main überreichte.