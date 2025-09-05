Entertainment auf der IFA 2025: Ein Filmabend am Lagerfeuer

Doogee V Max Play: Projektor für die Hosentasche

Doogee hat sich unter anderem der Herstellung von robusten Outdoor–Smartphones verschrieben. Mit dem neuen Doogee V Max Play müssen die bereits angesprochenen Filmliebhaber nicht einmal mitten in der Natur auf ihr Hobby verzichten. Das Smartphone besitzt einen riesigen 20.500 mAh–Akku, einen Autofokus–Projektor mit 480p–Auflösung, Lautsprecher mit bis zu 130 Dezibel und duale Campinglichter mit 1.200 Lumen. So wird die Rast am Lagerfeuer zum Abend im Outdoor–Kino. Und wenn es doch kein Film sein soll, kann man sich mit seinen Liebsten direkt die imposanten Videos und Fotos ansehen, die mit der integrierten 200–Megapixel–Kamera am Tag aufgenommen wurden. Dank One–Press–Projection kann das Vergnügen mit nur einem Knopfdruck beginnen.