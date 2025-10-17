«Entführen für Anfänger»: Sawatzki und Berkel in Bestform

Eine perfekte Entführung? Kaum möglich – jedenfalls nicht für Adam Lansky und seine Geisel Evelyn Moser. Was als minutiös vorbereiteter Plan beginnt, endet in einer turbulenten Komödie voller überraschender Wendungen. Am 17. Oktober um 20:15 Uhr zeigt Das Erste mit «Entführen für Anfänger» den dritten Film der beliebten «... für Anfänger»–Reihe – erneut mit dem eingespielten Schauspielduo Andrea Sawatzki (62) und Christian Berkel (67) in den Hauptrollen.