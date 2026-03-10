«Entscheidendes Puzzleteil»: Stallone doch bei «Rambo»-Prequel dabei

Die Dreharbeiten zu «John Rambo» haben bereits begonnen – und Sylvester Stallone (79) ist nun doch dabei. Der Actionstar verriet via Instagram, dass er als ausführender Produzent an dem Prequel über seine berühmte Filmfigur beteiligt ist. Zunächst hiess es, dass Stallone kein Teil der Vorgeschichte des traumatisierten Vietnamveterans sein wird.