Entspanntes Feiern: Zehn Tipps für kleine Festivals

Freiland Festival

Die Zukunft des Freiland Festivals stand kurzzeitig auf der Kippe, doch im April konnte der Kulturgut Freiland e.V. verkünden, dass es das Festival in verkleinerter Form weiter geben wird. Und so können sich auch dieses Mal Besucher auf Musik–Acts und ein DJ–Line–up freuen. Vom 23. bis 26. August feiern Fans in der Kieskuhle Broock in Alt Tellin in Mecklenburg–Vorpommern.