Entstellter Berlinale-Star Adam Pearson begeistert bei Premiere

Bei dem Schauspieler, der auch schon an der Seite von Scarlett Johansson (39) im Sci–Fi–Thriller «Under the Skin» zu sehen war, war bereits im Alter von fünf Jahren Neurofibromatose diagnostiziert worden. Die seltene genetische Erkrankung führt dazu, dass seine Haut mit Tausenden dicken, schmerzhaften Tumoren überdeckt ist. «Neurofibromatose 1 betrifft etwa 100.000 Menschen in den USA und wenige Millionen weltweit», verriet Dr. Kaleb Yohay vom «Zentrum für Neurofibromatose» in New York dem «People»– Magazin bezüglich der Krankheit.