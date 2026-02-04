Epstein-Enthüllungen: Kronprinzessin Mette-Marit verschiebt ihre Reise

Die norwegische Kronprinzessin Mette–Marit (52) hat eine geplante, private Reise vorerst verschoben. Das hat das Königshaus gegenüber der Zeitung «Aftenposten» bestätigt. Die 52–Jährige steht seit den vergangenen Tagen massiv unter Druck, nachdem am Freitag mehrere Epstein–Dokumente veröffentlicht worden waren, in denen sie erwähnt wird. Aus den Akten geht hervor, dass die Kronprinzessin eine umfangreichere Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) hatte, als bisher bekannt war.