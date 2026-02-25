Epstein-Ermittlungen: Bill Gates gibt zwei Affären zu

«Ich hatte Affären, eine mit einer russischen Bridge–Spielerin, die ich bei Bridge–Veranstaltungen getroffen hatte, und eine mit einer russischen Kernphysikerin, die ich durch geschäftliche Aktivitäten kennengelernt hatte», erzählte er seinen Mitarbeitern dem «Wall Street Journal» zufolge. Die Affären hätten keinen Bezug zu Epsteins Opfern gehabt. Epstein soll aber angeblich sein Wissen über die Seitensprünge ausgenutzt haben, um Druck auf Gates auszuüben, wie zuvor bereits spekuliert wurde.