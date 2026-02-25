Epstein-Ermittlungen: Bill Gates gibt zwei Affären zu

Microsoft–Mitbegründer Bill Gates (70) hat offenbar zugegeben, dass er während seiner Ehe mit Melinda French Gates (61) zwei Affären mit russischen Frauen hatte. Für seine Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953–2019) soll er sich entschuldigt haben.
Laut «Wall Street Journal» soll der 70–Jährige Mitarbeitern seiner Stiftung, der Gates Foundation, erzählt haben, dass er mit Epstein in einem Privatflugzeug geflogen sei und Zeit mit ihm in den USA und im Ausland verbracht habe. Er sei aber an keinen Straftaten beteiligt gewesen, so Gates. Epsteins Privatinsel habe er ebenfalls nie besucht.
«Ich habe nichts Illegales getan»
«Ich habe nichts Illegales getan. Ich habe nichts Illegales gesehen», sagte er dem Bericht zufolge in der Mitarbeiterversammlung. «Um es klar zu sagen: Ich habe nie Zeit mit den Opfern, den Frauen in seinem Umfeld, verbracht.»
Der Geschäftsmann hat stets jegliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit seinen Verbindungen zu Epstein bestritten. Über die Affären während seiner Ehe mit French Gates soll er nun aber offen gesprochen haben. Seine Ex–Frau hatte 2021 die Scheidung eingereicht und damit ihre Ehe nach 27 Jahren beendet.
«Ich hatte Affären, eine mit einer russischen Bridge–Spielerin, die ich bei Bridge–Veranstaltungen getroffen hatte, und eine mit einer russischen Kernphysikerin, die ich durch geschäftliche Aktivitäten kennengelernt hatte», erzählte er seinen Mitarbeitern dem «Wall Street Journal» zufolge. Die Affären hätten keinen Bezug zu Epsteins Opfern gehabt. Epstein soll aber angeblich sein Wissen über die Seitensprünge ausgenutzt haben, um Druck auf Gates auszuüben, wie zuvor bereits spekuliert wurde.
Melinda Gates war von Anfang an misstrauisch
Bill Gates verriet ausserdem über seine Ehe, dass Melinda seinen Verbindungen zu Epstein stets misstrauisch gegenüberstand. «Man muss ihr zugutehalten, dass sie Epstein gegenüber immer skeptisch war», sagte er. Er soll hinzugefügt haben: «Ich entschuldige mich bei allen anderen, die aufgrund meines Fehlers in diese Angelegenheit hineingezogen wurden.» Das stehe im Widerspruch zu den Werten und Zielen der Stiftung.
Ein Sprecher der Stiftung sagte dem Bericht nach, Gates habe «offen gesprochen» und «die Verantwortung für sein Handeln übernommen». Der Milliardär hatte zuvor bereits erklärt, es sei «dumm» von ihm gewesen, Zeit mit Epstein zu verbringen. Er habe sich Hilfe bei seiner wohltätigen Arbeit im Gesundheitsbereich erhofft, sei aber enttäuscht worden. «Es war einfach ein grosser Fehler.»