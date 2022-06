Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell zu 20 Jahren Haft verurteilt

Deutlich unter der Maximalstrafe

Die Anwälte von Maxwell hatten eine Haftstrafe von maximal vier bis fünf Jahren gefordert. Die Staatsanwaltschaft verlangte derweil 30 bis 55 Jahre, was die Maximalstrafe dargestellt hätte. Nathans Urteil kann also als Kompromiss beider Forderungen verstanden werden. Da sie sich bereits seit 2020 wegen Fluchtgefahr in Haft befindet, kann Maxwell auf eine Entlassung in ihren späten 70ern hoffen. Bei der Forderung der Staatsanwaltschaft wäre es derweil höchstwahrscheinlich gewesen, dass sie bis an ihr Lebensende hinter Gittern verbracht hätte.