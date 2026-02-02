Epstein-Mail: «Fergie» macht vulgären Kommentar über Tochter Eugenie

«Fergie» steckt tief im Epstein–Skandal

Seit einigen Monaten ist bereits bekannt, dass auch «Fergie» in den Skandal verstrickt ist. In einer weiteren E–Mail aus dem Jahr 2010 hat sie Epstein angeblich geschrieben: «Heirate mich einfach.» Weiter soll sie laut «Daily Mail» erklärt haben: «Du bist eine Legende. Ich finde wirklich keine Worte, um meine Liebe und Dankbarkeit für deine Grosszügigkeit und Freundlichkeit zu beschreiben.»