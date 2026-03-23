Epstein-Skandal: Eugenie will Sarah Ferguson keinen Obdach bieten

Ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) soll derweil vor allem seine eigenen Geschäftsinteressen im Blick haben. Die Sorge, sein Unternehmen für Immobilienentwicklung und Innenarchitektur könnte durch die Verbindung zu seinen Schwiegereltern Schaden nehmen, treibe ihn zunehmend um, heisst es. Trotzdem zeigten sich Beatrice und Edoardo, die 2020 geheiratet haben und zwei gemeinsame Töchter haben, kürzlich bei einer Geburtstagsfeier eines Freundes in einer Sushi–Bar im Londoner Stadtteil Notting Hill – äusserlich unbekümmert.