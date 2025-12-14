Epstein-Skandal: Polizei stellt Ermittlungen gegen Ex-Prinz Andrew ein

Familie von Virginia Giuffre ist enttäuscht

Die Angehörigen von Virginia Giuffre zeigten sich bestürzt über die Entscheidung. Man sei «tief enttäuscht», dass die Ermittlungen ohne Erklärung und ohne Rücksprache mit der Familie eingestellt worden seien, hiess es in einer Stellungnahme, die unter anderem «The Guardian» vorliegt. Angesichts der bevorstehenden Freigabe weiterer Epstein–Akten durch den US–Kongress habe man erwartet, dass Scotland Yard zumindest abwarten würde. «Wir werden weiterhin das System bekämpfen, das Täter schützt», so die Familie.