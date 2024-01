Epstein-Skandal: Prinz Andrew soll weitere Frau begrapscht haben

Andrew soll einer Frau an die Brust gefasst haben

Konkret warf Johanna Sjoberg (42), die eines der vielen Missbrauchsopfer des inzwischen verstorbenen Sexualstraftäters ist, Andrew im Mai 2016 vor, dass er ihr 2001 in Epsteins Haus in New York an die Brust gefasst habe. Sie war damals 20 Jahre alt. Den Gerichtsakten zufolge soll zu dieser Zeit auch ein Gruppenfoto mit Epstein, Maxwell, Giuffre, Andrew, einer Puppe mit Andrews Konterfei und Sjoberg gemacht worden sein.