Epstein-Skandal: Prinz Williams Earthshot Prize unter Beobachtung

Charity Commission prüft den Fall

Die Charity Commission reagierte ebenfalls. «Wir sind uns der Bedenken hinsichtlich der Finanzierungsquellen des Earthshot Prize bewusst», erklärte ein Sprecher der Behörde gegenüber dem britischen Sender «ITV». Man prüfe die Informationen, um die nächsten Schritte und eine mögliche Rolle der Kommission festzulegen. Der Earthshot Prize selbst äusserte sich noch nicht dazu. Dem US–Magazin zufolge stehe die Organisation allerdings bereits in Kontakt mit dem Management von DP World.