Epstein-Witz: Trump droht Grammy-Moderator Trevor Noah mit Klage

Der Witz, der alles ins Rollen brachte, fiel nach der Vergabe des Grammys für den «Song des Jahres» an Billie Eilish (24). Noah gratulierte der Sängerin und fügte dann hinzu: «Das ist ein Grammy, den jeder Künstler will, fast so sehr wie Trump Grönland will.» Dann setzte der Comedian noch einen drauf: Da Jeffrey Epstein (1953–2019) nicht mehr lebe, brauche Trump eine neue Insel, um dort Zeit mit Bill Clinton (79) zu verbringen. Provokant schloss er mit den Worten: «Es ist mein letztes Jahr! Was wollt ihr dagegen tun?»