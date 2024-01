Er erschuf die Musik zu Kultserien: Komponist Laurie Johnson ist tot

«Dr. Seltsam» bis «Die Profis»

Als Laurence Reginald Ward Johnson kam der Komponist am 7. Februar 1906 zur Welt. Er studierte Musik am Royal College of Music in London. Danach wechselte er in die Entertainmentbranche, komponierte fürs Theater und arbeitete bei der Musikbibliothek KPM Music, die Musik für Filme, Serien und Shows bereitstellt.