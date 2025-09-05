Er hat ihr Brautkleid entworfen: Charlène von Monaco trauert um Armani

Nach dem Tod von Giorgio Armani (1934–2025) haben zahlreiche Prominente den Modedesigner gewürdigt. Zu den berühmten Personen, die sich in den sozialen Medien von Armani verabschiedet haben, gehört auch Fürstin Charlène von Monaco (47). In einer persönlichen Botschaft, die die 47–Jährige unter anderem auf Instagram veröffentlichte, heisst es: «Mit grosser Trauer haben der Fürst und ich vom Tod von Giorgio Armani erfahren. Er war eine Symbolfigur in der Modewelt und hat Trends geschaffen und geprägt, die Generationen beeinflusst haben.»