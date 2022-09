Den Preis bekommt Eddie Redmayne am 25. September 2022 im Rahmen des Festivals überreicht. Der Brite stellt in Zürich an diesem Tag seinen neuen Film «The Good Nurse» als Europapremiere vor. An der Seite von Jessica Chastain (45) spielt er den (realen) mörderischen Krankenpfleger Charles Cullen. In 16 Jahren hatte er in New Jersey 45 Patienten ermordet.