«Er ist grossartig»: Model Lottie Moss schwärmt von Boris Becker

Umso mehr bedauere es Moss, dass Boris Becker das Abenteuer nach einem Sturz vorzeitig beenden musste. «Der Arzt meint, dass ich einen Meniskusriss habe und mein Innenband ist gedehnt. Das gesamte Team hat mir dazu geraten, besser mit der Sache hier aufzuhören», hatte er der Gruppe in der vierten von acht Episoden erklärt. Nach seinem Auszug zeigte er sich sichtlich enttäuscht: «Ich fühle mich gerade extrem leer.»