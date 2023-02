«Ich bin so froh, dass ich zum Film gefunden habe»

«Ich wäre gern dabei gewesen», sagte er, und dankte seinen Unterstützern mit emotionalen Worten: «Ich bin so froh, dass ich zum Film gefunden habe. Ich wüsste nicht, was sonst aus meinem Leben geworden wäre, wenn ich nicht meine Filme gemacht hätte. Danke an alle!»