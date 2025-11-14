Er sorgte 2023 für Kuss-Eklat: Luis Rubiales mit Eiern beworfen

Mutmasslicher Täter soll sein Onkel sein

Gegenüber dem Portal «Periodista Digital» erklärte Rubiales anschliessend: «Ich habe erfahren, dass es mein eigener Onkel war; er heisst Luis Ruben. Ein Onkel, der in meinem Alter ist. Er hat mit Eiern geworfen, weil er ein verwirrter Mensch ist – ich sehe darin keinerlei Rechtfertigung.» Rubiales behauptete weiter, er habe befürchtet, der Mann sei bewaffnet. Die spanische Nationalpolizei bestätigte zwar die Festnahme eines Mannes, wollte aber den familiären Zusammenhang nicht bestätigen.