Er tritt auch auf: Harry Styles kuratiert Londoner Meltdown Festival

Jubiläumsjahr für das Southbank Centre

«Mein Ziel als Kurator ist es, die Musik und Kunst, die ich liebe, mit anderen zu teilen und die reiche Geschichte des Veranstaltungsortes zu würdigen», gab Styles in einem Statement an. «Musik bringt uns zusammen, das Southbank Centre steht seit 75 Jahren im Mittelpunkt dieses Geschehens und bietet einfachen Zugang zu grossartiger Musik.» Aufstrebende Künstlerinnen und Künstler aus Grossbritannien sowie seine eigenen Einflüsse von Pop über Soul und Rock bis hin zur Underground–Szene sollen Einfluss auf Styles' Programm haben. Ausserdem wird der Sänger selbst während eines Konzerts auf der Bühne stehen.