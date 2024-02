Er untermalte Astrid-Lindgren-Filme: Komponist Georg Riedel ist tot

Auf eines seiner Lieder freut sich noch heute jedes schwedische Kind

Georg Riedel erblickte 1934 in der ehemaligen Tschechoslowakei das Licht der Welt. Seine Eltern flohen gemeinsam mit ihm vor den Nazis in Richtung Schweden, als Riedel vier Jahre alt war. Dort studierte er später in Stockholm Musik. Auch heutzutage kennt jedes schwedische Kind seine Lieder, «Idas sommarvisa» etwa läutet jedes Jahr in den unteren Schulklassen die Sommerferien ein.