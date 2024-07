Er war in Lebensgefahr: Richard Lugner musste am Herz operiert werden

Lebensgefahr vor der Notoperation

«Am Donnerstag war ich noch bei der Premiere von ‹My Fair Lady› bei den Seefestspielen in Mörbisch. Am Freitag bin ich gleich in der Früh ins AKH gebracht worden, weil mein Einriss an der Herzklappe sich vergrössert hat», wird Lugner zitiert. Das habe sofort operiert werden müssen, da es schon lebensgefährlich gewesen sei.