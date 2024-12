Er war jahrelang verschwunden: Jared Leto hat seinen Oscar wieder

Auf die Frage von Corden, ob der Oscar gestohlen worden sein könnte, meinte Leto damals: «Ich denke, das ist gut möglich. Es ist nicht etwas, das jemand versehentlich in den Müll wirft.» Zudem sagte der Hollywoodstar über den Preis: «Ich hoffe, jemand kümmert sich darum. Ich weiss noch, dass ich ihn in der Nacht, als ich ihn bekam, an so viele Leute rumgereicht habe... Er war zwar ramponiert und zerkratzt, aber die Leute hatten Spass daran, Fotos damit zu machen.» Es sei schön, die Statue zu teilen, «und ich hoffe, dass sich jemand gut um sie kümmert», so Leto.