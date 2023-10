«Er war kompliziert»: Ex-Verlobte erinnert an Matthew Perry

Nun hat sich auch die Ex–Verlobte von Matthew Perry (1969–2023) gemeldet. Literaturmanagerin Molly Hurwitz (32) widmete ihrem einstigen Partner ein langes Posting auf Instagram. Darin blickte sie auf die «komplizierte» Beziehung mit dem «Friends»–Star zurück, der viele Jahre mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte. Der Schauspieler wurde am 28. Oktober leblos in seinem Whirlpool in Los Angeles gefunden. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen laufen.