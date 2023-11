Er wäre 47 geworden: Witwe und Kollegin erinnern an Chadwick Boseman

Chadwick Boseman starb am 28. August 2020. Seitdem wird an diesem Tag der Chadwick Boseman Day gefeiert. Fans versammeln sich dann zu Ehren des Schauspielers an seinem Haus in Los Angeles. Zu seinem 47. Geburtstag am 29. November erinnerten nicht nur seine Witwe und seine Kollegin an ihn: Auch in seiner ehemaligen Schule im Anderson County wahrt man sein Andenken. «Wir haben das Chadwick Boseman Memorial Stipendium direkt nach seinem Tod ins Leben gerufen. Wir hielten es für wichtig, die Familie Boseman und seine ehemaligen Klassenkameraden in das Stipendium einzubeziehen. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir das Stipendium auf den Weg gebracht haben», sagte «TL Hanna»–Schulleiter Walter Mayfield. Das Chadwick Boseman Memorial Stipendium wurde im vergangenen Jahr erstmals an Faith Bonner vergeben.