Er wäre 57 geworden: Tori Spelling vermisst Luke Perry «immer»

Tori Spelling: «Ich vermisse dich immer»

In einer Instagram–Story teilte sie ein älteres Bild von sich mit Luke Perry, auf dem sie offenbar miteinander tanzen. Dazu schrieb Spelling: «Es konnten eine Million Menschen im Raum sein, aber er gab einem immer das Gefühl, der Einzige zu sein.» Sie fügte hinzu: «Gute, freundliche Menschen» seien eine Seltenheit. «Ich kenne leider nicht so viele. Er war einer davon.» Weiter heisst es in dem Post der Schauspielerin an Perry gerichtet: «Alles Gute zum Geburtstag. Ich vermisse dich immer.»