Er wäre 80 geworden: Kardashian-Clan erinnert an Vater Robert

«Ich kann nicht Ski fahren, ohne an dich zu denken»

Auch Kim Kardashian (43) erinnert an ihren Vater und an die gemeinsamen Skiausflüge der Familie. Sie teilte ein Bild von einem Urlaub auf Instagram und schrieb: «Ich kann nicht Ski fahren, ohne an dich zu denken. Ich denke immer an die Reisen und Erinnerungen, die du für uns geschaffen hast, und ich werde diese Momente niemals als selbstverständlich ansehen. Gott hat uns wirklich mit dem erstaunlichsten, nachdenklichsten, geduldigsten, lustigsten, charismatischsten, liebevollsten und nettesten Vater gesegnet.»