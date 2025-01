Er wird Vater: DJ Steve Aoki verkündet Babygeschlecht auf der Bühne

Sasha Sofine ist seine zweite Ehefrau

Steve Aoki ist eine feste Grösse in der Electro–House–Szene und hat mit Künstlern wie will.i.am (49) und Iggy Azalea (34) zusammengearbeitet. In erster Ehe war er von 2015 bis 2018 mit dem Model Tiernan Cowling verheiratet. Im Juli 2024 gab er Sasha Sofine in Montenegro das Jawort. Bis zur Geburt des Nachwuchses dürfte es noch ein paar Monate dauern. Denn ein Babybauch war beim Gender–Reveal in Dubai noch nicht zu sehen.