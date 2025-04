Er wollte ihren Mann wegbomben: Scarlett Johanssons Stalker verhaftet

Anwalt: Wurde der Stalker gehackt?

Sicherheitsmitarbeiter des Senders NBC, der «Saturday Night Live» ausstrahlt, haben daraufhin die Polizei verständigt. Am Mittwoch (2. April 2025) wurde der Mann in Manhattan festgenommen. Bereits am Donnerstag musste er sich dem Strafgericht stellen, unter anderem wegen Falschmeldung einer Straftat und Androhung der Gefährdung einer Menschenmenge. Das Gericht setzte eine Kaution von 100.000 Dollar in bar oder 300.000 als Bürgschaft fest.