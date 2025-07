Er wurde 67 Jahre alt: Todesursache von Michael Madsen steht fest

Quentin Tarantino machte ihn berühmt

Michael Madsen war einer der bekanntesten Charakterdarsteller Hollywoods. Er verkörperte besonders in den Filmen von Kultregisseur Quentin Tarantino (62) abgedrehte Gangster–Figuren, beginnend mit «Reservoir Dogs». In den 1990er Jahren war Madsen ausserdem in so unterschiedlichen Werken wie «Free Willy», «Thelma & Louise», dem Sci–Fi–Film «Species» oder «Donnie Brasco» zu sehen. Für Tarantino stand er ausserdem in «Kill Bill 1 und 2», «The Hateful Eight» und zuletzt «Once Upon a Time... in Hollywood» vor der Kamera.