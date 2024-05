Er wurde 77 Jahre alt: Schriftsteller Paul Auster ist gestorben

Der Autor kam 1947 in Newark, New Jersey, zur Welt. Paul Auster studierte an der Columbia University, ging dann Anfang der 1970er Jahre nach Paris, wo er unter anderem als Übersetzer arbeitete. Er lebte dort mit seiner Freundin, der Schriftstellerin Lydia Davis (76), die er während seines Studiums kennengelernt hatte, zusammen. Im Jahr 1974 kehrte das Paar in die USA zurück und heiratete. 1977 kam der gemeinsame Sohn, Daniel, zur Welt. Auster und Davis trennten sich kurz darauf.