Er wurde 94 Jahre alt: Starpianist Alfred Brendel ist tot

Der Virtuose wurde 1931 in Wiesenberg im heutigen Tschechien geboren. Im Gegensatz zu anderen erfolgreichen Musikern war demnach keiner in seiner Familie musikalisch und er auch kein sogenanntes Wunderkind. Mit sechs Jahren bekam Brendel den ersten Klavierunterricht in einer Schule in Zagreb. Später studierte er am Konservatorium in Graz.