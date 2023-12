Er zieht in den Dschungel: Diese Filme machten Heinz Hoenig zum Star

Die Film– und Fernsehauftritte der vergangenen Jahre

In den letzten Jahren war Heinz Hoenig unter anderem im «Grossstadtrevier» (2021), in «Verbotene Liebe – The next Generation» (2020) und in der ersten Staffel «Masked Singer» (2019) zu sehen gewesen. Über seine Teilnahme an der 17. Staffel «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» im Januar sagt Hoenig: «Sowas wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich auch dahin! Punkt.»