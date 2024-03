«Eras Tour»-Konzertfilm: Taylor Swift bricht den nächsten Rekord

Die Sängerin selbst führt ihre umjubelte «The Eras Tour» im Juli 2024 auch nach Deutschland. Vom 17. bis 19. Juli gibt Taylor Swift drei Konzerte in Gelsenkirchen, am 23. und 24. Juli tritt sie in Hamburg auf, und am 27. und 28. Juli in München. Tickets für die Konzerte waren binnen einer halben Stunde ausverkauft.